Каррагер: «Реал» намного хуже «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Англии и «Ливерпуля», а ныне эксперт Джейми Каррагер поделился мнением об уровне мадридского «Реала» после матчей с «РБ Лейпцигом» в Лиге чемпионов.

«РБ Лейпциг» был хорош в обоих матчах. Немцы доминировали и выглядели лучше «Реала». Мадридцам очень помогла поддержка на «Сантьяго Бернабеу». Такая игра не сулит им ничего хорошего в борьбе за трофей в ЛЧ. В данный момент «Реал» намного хуже «Манчестер Сити». Возможно, они даже уступают «Арсеналу» и «Интеру». Сейчас «сливочные» не входят в число лучших в Европе», - цитирует Каррагера CBS Sports Golazo.

«Реал» прошел «РБ Лейпциг» с общим счетом 2:1.