Беллингем раскрыл разговор игроков «Реала» в перерыве матча с «РБ Лейпцигом»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем рассказал, о чем общались игроки команды в перерыве ответного матча с «РБ Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы обсудили свою плохую игру. При этом понимали, что есть время, дабы все улучшить. Команда была спокойна в перерыве, ведь мы знаем, что можем включиться. Это был не самый удачный наш матч», - передает слова англичанина CBS Sports Golazo.

Поединок прошел на «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. В первой встрече была зафиксирована победа испанцев - 1:0. Мадридский гранд прошел в ¼ финала. Соперник будет определен на жеребьевке 15 марта.