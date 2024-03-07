Орбан - о жёлтой карточке Винисиуса: «Судьям не хватает смелости»

Защитник «РБ Лейпцига» Вилли Орбан высказался о стычке с нападающим мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Бразилец толкнул игрока «быков» двумя руками в шею.

«Жаль, что судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких звезд. Винисиусу можно было показать красную карточку. Он двумя руками схватил меня за шею и толкнул. Это неуважение», - передает слова футболиста Sport.Sky.de.

Ответный матч в Мадриде завершился со счетом 1:1. «Реал» одолел «РБ Лейпциг» по сумме двух поединков (2:1) и пробился в следующую стадию Лиги чемпионов.