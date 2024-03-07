Талалаев: «Реал» сыграл так, что «РБ Лейпциг» мог увозить победу»

Тренер Андрей Талалаев поделился мнением об ответном матче между мадридским «Реалом» и немецким «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Реал» сыграл так, что «Лейпциг» мог увозить победу. Будь у «Лейпцига» чуть более классный нападающий, «Реалу» было бы сложнее», - поделился мнением Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершился вничью со счетом 1:1. По итогам двух поединков «Реал» победил «РБ Лейпциг» (2:1) и пробился в четвертьфинал турнира. Следующий соперник «королевского» клуба определится на жеребьевке 15 марта.