Беллингем: «Реал» не показал свой лучший футбол»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Это был тяжелый матч. Соперники начали оказывать давление с самого старта игры. «Реал» не показал свой лучший футбол, но важно уметь побеждать, даже когда что-то не получается. Мы извлечем урок из этого матча. Команда не удовлетворена игрой, но рада выходу в ¼ финала», - передает слова англичанина CBS Sports Golazo.

По сумме двух матчей «сливочные» одолели немцев со счетом 2:1. Жеребьевка ¼ финала турнира пройдет 15 марта.