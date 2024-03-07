«Какой ужас»: в соцсетях шокированы жуткой травмой игрока «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес получил жуткую травму по ходу ответного поединка против «Копенгагена» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В середине второго тайма футболист сломал палец после падения на газон. В социальных сетях появились реакции болельщиков на повреждение Матеуса.

«Я больше не хочу смотреть на это», - написал болельщик в социальной сети.

«Палец Нунеса, какой ужас», - добавил еще один фанат.

Напомним, что поединок завершился уверенной победой «Манчестер Сити» со счетом 3:1. По сумме двух матчей англичане выиграли – 6:2. Жеребьевка стадии ¼ финала Лиги чемпионов пройдет 15 марта.