Анчелотти вынес вердикт по грубому фолу Винисиуса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал эпизод с участием звездного нападающего команды Винисиуса Жуниора. Во втором тайме матча с «РБ Лейпцигом» бразилец грубо толкнул соперника в шею.

«Винисиус отметился прекрасным голом. Его толчок? Я не считаю, что это тянет на красную карточку», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Ответный поединок «Реала» и «РБ Лейпцига» прошел в Мадриде и завершился вничью со счетом 1:1. По итогам двух матчей «королевский» клуб победил (2:1) и вышел в четвертьфинальную стадию. Жеребьевка пройдет 15 марта.