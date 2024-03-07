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Лига чемпионов

Опенда жёстко обратился к Карвахалю, задев его мать

07 Марта 2024 • 09:27 Комментировать

Форвард «РБ Лейпцига» Луи Опенда грубо высказался в адрес защитника мадридского «Реала» Дани Карвахаля во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Согласно RTL, после одного из столкновений игрок немецкого клуба упал возле рекламного щита. Когда Карвахаль подошел и протянул руку оппоненту, Луи сказал испанцу: «Я ****** [займусь сексом] твою мать». Футболист «сливочных» не повелся на провокацию бельгийца и проигнорировал его слова.

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. В первом матче «Реал» одержал минимальную победу со счетом 1:0. По сумме двух поединков мадридский гранд пробился в ¼ финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль РБ Лейпциг луи опенда ещё теги
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