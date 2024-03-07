Опенда жёстко обратился к Карвахалю, задев его мать

Форвард «РБ Лейпцига» Луи Опенда грубо высказался в адрес защитника мадридского «Реала» Дани Карвахаля во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Согласно RTL, после одного из столкновений игрок немецкого клуба упал возле рекламного щита. Когда Карвахаль подошел и протянул руку оппоненту, Луи сказал испанцу: «Я ****** [займусь сексом] твою мать». Футболист «сливочных» не повелся на провокацию бельгийца и проигнорировал его слова.

Поединок завершился вничью со счетом 1:1. В первом матче «Реал» одержал минимальную победу со счетом 1:0. По сумме двух поединков мадридский гранд пробился в ¼ финала Лиги чемпионов.