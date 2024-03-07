Беллингем повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился результативными действиями в шести подряд поединках Лиги чемпионов УЕФА. Англичанин забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Как информирует Opta, Беллингем повторил рекорд экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы (6+2 в 2015 году) и форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе (4+3 в 2017-м).

Напомним, что «Реал» по сумме двух матчей переиграл немецкий «РБ Лейпциг» (1:0, 1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти пробились в четвертьфинальную стадию турнира. Жеребьевка состоится 15 марта.

Четыре клуба вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов