«Они на уровень выше остальных»: Нееструп назвал победителя Лиги чемпионов

Наставник «Копенгагена» Якоб Нееструп высказался о шансах «Манчестер Сити» защитить титул Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» становится только лучше. В составе этой команды собраны топ-футболисты. У них классные игроки и в основе, и в запасе. Они обладают гибкостью и структурой. Эта команда буквально пашет на поле. Это просто топ-уровень. «Сити» станет победителем Лиги чемпионов и в этом сезоне. Они на уровень выше остальных», - передает слова тренера BeanymanSports.

«Копенгаген» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Манчестер Сити» по сумме двух матчей (1:3, 1:3).