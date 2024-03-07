Ротен назвал четыре суперклуба, которые сильнее «ПСЖ»

Экс-игрок сборной Франции и «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о шансах парижского гранда выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

«ПСЖ» смог пройти в ¼ финала, фанаты ждали этого. Но в дальнейшем все будет зависеть от соперника. Если жребий будет удачным, то команда Луиса Энрике пробьется дальше и может побороться за победу в турнире.

«ПСЖ» сейчас не является лучшей командой Европы. Есть клубы, которые сильнее. Это «Реал», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Интер». Парижане слабее этих команд, даже несмотря на наличие Мбаппе», - цитирует Ротена RMC Sport.

В 1/8 финала «ПСЖ» уверенно прошел «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1).