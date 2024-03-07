Четыре клуба вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В среду, 6 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «РБ Лейпцигом», а также «Манчестер Сити» и «Копенгагеном». Дальше из этих пар прошли представители Испании и Англии.

Таким образом, «Реал» и «Манчестер Сити» присоединились к «ПСЖ» и мюнхенской «Баварии», которые ранее гарантировали себе участие в ¼ финала престижного турнира. Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

Действующим триумфатором турнира является «Манчестер Сити». В финале прошлого розыгрыша команда Хосепа Гвардиолы победила миланский «Интер» (1:0).