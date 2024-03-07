Анчелотти ждёт возвращения двух важных игроков «Реала»

Мадридский «Реал» успешно преодолел стадию 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Главный тренер команды Карло Анчелотти ответил, смогут ли сыграть в четвертьфинале вратарь Тибо Куртуа и центральный защитник Эдер Милитао.

«Вполне реально, что оба футболиста будут готовы к четвертьфиналу. Если это будет действительно так, то это отличная новость для «Реала», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 1/8 финала «королевский» клуб по сумме двух матчей одолел немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 2:1. Жеребьевка четвертьфинального этапа состоится 15 марта.