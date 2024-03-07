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Экс-арбитр Гонсалес: «Судья откровенно помог «Реалу»

07 Марта 2024 • 08:07 Комментировать

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес поделился мнением о спорном эпизоде с участием нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «РБ Лейпцигом» (1:1).

«Жуниора могли удалить, ведь он толкнул Орбана в шею, а не в грудь. Его должны были выгнать с поля за это. Арбитр в этой встрече откровенно помог «Реалу», мадридцы должны были остаться вдесятером. Винисиуса нужно было удалять», - передает слова Итурральде AS.

По итогам двух матчей мадридский гранд победил «РБ Лейпциг» с общим счетом 2:1. Подопечные Карло Анчелотти вышли в ¼ финала.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Винисиус Жуниор Эдуардо Итурральде Гонсалес ещё теги
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