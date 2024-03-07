Капитан «РБ Лейпцига» подвёл итоги матча с «Реалом»

Капитан немецкого «РБ Лейпцига» Вилли Орбан пообщался с представителями СМИ после второго поединка с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в столице Испании и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Наша команда была хороша в обеих встречах с «Реалом». Мы могли добиться большего. Вся наша тяжелая работа осталась без вознаграждения, от этого нам печально. В этом матче мы имели много отличных моментов, которые нужно было использовать», - цитирует Орбана пресс-служба УЕФА.

В первом матче «РБ Лейпциг» уступил со счетом 0:1. Таким образом, дальше прошел мадридский гранд.