Розе: «Казалось, что «РБ Лейпциг» численно превосходит «Реал»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» на выезде расписал мировую с мадридским «Реалом» со счетом 1:1. Об этом поединке высказался главный тренер немецкого клуба Марко Розе.

«Иногда казалось, что мы численно превосходим «Реал» на поле. Я уважительно отношусь к мадридцам, поздравляю их с выходом в ¼ финала. При этом хочу похвалить своих подопечных. Мы добились хорошего результата и показали веру в себя», - передает слова Розе пресс-служба УЕФА.

Напомним, что первый матч завершился победой «Реала» со счетом 1:0. Жеребьевка четвертьфинального этапа состоится 15 марта.