Мбаппе настиг Филиппо Индзаги по количеству голов в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе забил два мяча испанскому «Реал Сосьедад» и стремится к месту в десятке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю ее историю. В настоящий момент у него 46 голов в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, и это поровну с Филиппо Индзаги, забивавшим в прошлом за «Ювентус» и «Милан».

Следующие «жертвы» Мбаппе в этой классификации - это также бывшие игроки «Милана», Андрей Шевченко и Златан Ибрагимович, оба забили по 48 голов. Обойдя их, Мбаппе не просто войдет в десятку, а поднимется сразу на девятое место.

Напомним, что «ПСЖ» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.