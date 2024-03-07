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Лига чемпионов

Мбаппе настиг Филиппо Индзаги по количеству голов в Лиге чемпионов

07 Марта 2024 • 05:35 Комментировать

Килиан Мбаппе забил два мяча испанскому «Реал Сосьедад» и стремится к месту в десятке лучших бомбардиров Лиги чемпионов за всю ее историю. В настоящий момент у него 46 голов в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, и это поровну с Филиппо Индзаги, забивавшим в прошлом за «Ювентус» и «Милан».

Следующие «жертвы» Мбаппе в этой классификации - это также бывшие игроки «Милана», Андрей Шевченко и Златан Ибрагимович, оба забили по 48 голов. Обойдя их, Мбаппе не просто войдет в десятку, а поднимется сразу на девятое место.

Напомним, что «ПСЖ» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Филиппо Индзаги Килиан Мбаппе
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