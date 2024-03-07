Гвардиола: Главное, что в седьмой год подряд мы выходим в четвертьфинал Лиги чемпионов

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов.

«Горожане» в обоих матчах выиграли со счётом 3:1 и прошли в четвертьфинал турнира.

- У соперника хорошая команда, было трудно с ними играть, у них четверо или пятеро игроков сзади. Мы верили, что сможем победить. Мы конкурируем в этом турнире с «Реалом» и «Баварией». Не знаем, кто будет нашим соперником дальше, нужно подождать. Главное – это то, что мы в седьмой раз подряд вышли в четвертьфинал, - цитирует испанского специалиста ВВС.

«Манчестер Сити» не знает поражений в турнире с мая 2022 года. В прошлом сезоне подопечные Гвардиолы одержали победу в Лиге чемпионов, обыграв в финале «Интер» со счётом 1:0.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее он работал в «Барселоне» и «Баварии».