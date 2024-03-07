Аканджи: «Голы в первом тайме облегчили нашу задачу»

Обладатель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в очередной раз подтвердил свой статус, без особых проблем обыграв датский «Копенгаген» и выйдя в четвертьфинал нынешнего розыгрыша самого престижного клубного турнира футбольной Европы. События игры прокомментировал автор одного из мячей Мануэль Аканджи, он считает, что его команде очень помогли голы первого тайма.

-Первые два гола в первом тайме сильно облегчили нашу задачу. Дальше мы просто делали свою работу. Мой гол? Мяч отлично лег на ногу и я пробил. Мы хотели забить быстро, - цитирует слова Аканджи BBC Sport.

Аканджи выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года.