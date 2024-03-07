«Манчестер Сити» почти два года не проигрывает в Лиге чемпионов

​«Манчестер Сити» продлил свою беспроигрышную серию в главном клубном европейском турнире.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии со счётом 3:1 обыграл датский «Копенгаген». В последний раз подопечные Хосепа Гвардиолы проигрывали в турнире в мае 2022 года, уступив тогда мадридскому «Реалу» в полуфинале. В том сезоне «сливочные» стали обладателем Кубка, победив в решающем матче «Ливерпуль» со счётом 1:0.

10 марта «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Ливерпуля» в рамках 28-го тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 по московскому времени.