Холанн забил 41-й гол в Лиге чемпионов и догнал Агуэро

«Манчестер Сити» оказался сильнее «Копенгагена» во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад Стэдиум», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Хосепа Гвардиолы. У «горожан» по голу забили Мануэль Аканджи, Хулиан Альварес и Эрлинг Холанн, для которого этот мяч стал 41-м в главном еврокубковом турнире Европы. Таким образом, норвежский форвард догнал аргентинца Серхио Агуэро в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. Лидирует португальский нападающий Криштиану Роналду, который отличился 140 раз.

Всего в нынешнем сезоне Холанн провёл во всех турнирах 32 матча, забил 29 голов и сделал шесть ассистов.