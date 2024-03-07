«Манчестер Сити» повторил счёт первого матча против «Копенгагена» и прошёл в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» и «Копенгаген» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся 6 марта на стадионе «Этихад».

Гостевая победа со счётом 3:1 знатно облегчила задачу «Манчестер Сити». Теперь Хосеп Гвардиола мог применить ротацию, дать молодёжи бесценный опыт Лиги чемпионов, ещё и перед своими трибунами. «Копенгаген», конечно, сдаваться не собирался, но и на волшебный камбэк вряд ли рассчитывал. Всё-таки соперник очень силен, а в старте появились такие исполнители как Холанн, Альварес, Родри, Гвардиол, Диаш, Эдерсон.

Уже на пятой минуте «Сити» счёт открыл. Буднично и даже как-то скучно. От угла поля Хулиан Альварес подал на ближнюю штангу, Родри по мячу не попал, зато замкнул Мануэль Аканджи, в касание пробивший под перекладину – 1:0. И никаких выводов не сделал «Копенгаген», даже десятой минуты не настало, а преимущество хозяев удвоилось.

Снова Альварес подает угловой и снова мяч летит на Родри, который теперь у дальней штанги дежурит. Испанец с острого угла пальнул в перекладину, а далее мяч был выбили на ногу всё тому же Альваресу. Аргентинец нанес удар издали, мяч вроде летел прямо в руки голкиперу, но Грабара умудрился пропустить его между перчатками – 2:0. И всё, дальше владение мячом 80 на 20 и тотальное преимущество, буквально усыпившее «Сити». Именно оно и спровоцировало гол «Копенгагена».

Гости перехватили мяч на своей половине поля и сам Эльюнусси потащил его вперед. Дошел до штрафной площади, обыгрался с Оскарссоном, получил передачу пяткой и положил в самый угол – 2:1. Гол датчан стал яркой вспышкой, но ничего толком не изменил. «Манчестер Сити» принял его хладнокровно, продолжил гнуть свою линию и восстановил статус-кво перед самым перерывом. Родри забросил мяч из глубины, Холанн оторвался от соперников, грамотно выдержав линию офсайда и пробил точно в угол – 3:1.

На второй тайм Родри уже не вышел (его заменил Гомес), на последнюю треть Гвардиола выпустил и Стоунза вместо Диаша. «Манчестер Сити» всё это время играл спокойно, отдал уже мяч и ждал финального свистка. «Копенгаген» не сдавался. Большими силами вышли в атаку гости и разыграли классную комбинацию в касание Бардагджи, Маттссону и Клему. В итоге пробивал из пределов штрафной площади Магнус, но «зачехлил» его Эдерсон.

В таком неспешном ключе матч и докатился до уверенной победы «Манчестер Сити». Снова 3:1 «горожане» выписали датчанам и с лёгкостью прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.