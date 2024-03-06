​Холанн – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

В среду вечером «Манчестер Сити» будет принимать «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родри, Нунес, Ковачич, Бобб, Альварес, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Копенгаген» на выезде со счётом 3:1.