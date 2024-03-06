Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Холанн – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

06 Марта 2024 • 21:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Копенгаген
1 1.14 X 9.50 2 20.00
Через 0 ч. 36 мин.

В среду вечером «Манчестер Сити» будет принимать «Копенгаген» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Эдерсон, Льюис, Диаш, Аканджи, Гвардиол, Родри, Нунес, Ковачич, Бобб, Альварес, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Копенгаген» на выезде со счётом 3:1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
21:55
​Холанн – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
13:39
Актуальная ставка и прогноз на матч Манчестер Сити — Копенгаген Лиги чемпионов — 6 марта 2024
09:41
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Манчестер Сити – Копенгаген Лиги чемпионов – 6 марта 2024
02:28
Манчестер Сити - Копенгаген: где смотреть прямую трансляцию онлайн
05 Марта
21:09
Уокер: «Прошлый сезон – исторический»
21:00
Тренер «Копенгагена» сравнил «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»
18:29
​Гвардиола высказался о выборе состава «Манчестер Сити»
18:25
​Гвардиола ответил на вопрос о возможном втором требле подряд
18:20
​Гвардиола не порадовал новостями о Грилише
18:13
Надёжный прогноз и ставка на матч Манчестер Сити — Копенгаген Лиги чемпионов — 6 марта 2024
18:13
​Гвардиола выделил сильные стороны «Копенгагена»
18:08
​Гвардиола не стал сравнивать победы в Лиге чемпионов с «Манчестер Сити» и «Барселоной»
18:03
​Гвардиола: «Лига чемпионов становится всё лучше и жёстче»
17:57
​Гвардиола допускает вылет «Манчестер Сити» от «Копенгагена»
17:24
​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м
03 Марта
00:25
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Сити – Копенгаген Лиги чемпионов – 6 марта 2024
24 Февраля
21:33
Костакурта назвал двух главных конкурентов «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов 1
22 Февраля
15:34
Тарханов назвал фаворита Лиги чемпионов
12 Февраля
21:30
Аке: «Лига чемпионов — одно из самых сложных соревнований в мире»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ КОПЕНГАГЕН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит громкую продажу звезды команды Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард» Важный игрок возвращается в состав «Спартака» ​Холанн сообщил, в какой клуб хотел перейти в 2016-м ​«Реал» может купить звезду «Манчестер Сити» - и это не Холанн Руни нашёл себе новую работу ​«Роналду, просто заткнись»: Экс-игрок сборной Франции атаковал Криштиану ​«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за звёздным форвардом – ценник превышает 100 млн евро
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
Дубль Дроздова помог «Салавату Юлаеву» победить «Трактор» и сравнять счёт в серии Кубка Гагарина «Ак Барс» разбил «Автомобилист» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина В Госдуме высказались об условиях допуска российских спортсменов на Паралимпиаду-2024 Российские спортсмены допущены до Паралимпийских игр 2024 года — известны условия Канарейкин — о ситуации с Кузнецовым: Это уже многолетняя проблема Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.03.24 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Копенгаген Копенгаген
1.14 8.60 17.00
Видео
06.03.24 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.60 4.10 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
21:55 · Лига чемпионов
​Холанн – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов
21:11 · Лига чемпионов
​Беллингем и Винисиус – в основе «Реала» на матч Лиги чемпионов
19:11 · Лига чемпионов
​Назван лучший тренер нулевых годов – Моуринью выше Фергюсона
16:11 · Лига чемпионов
Мусиала установил рекорд в Лиге чемпионов
14:29 · Лига чемпионов
​Уткин впечатлён «Баварией»: «И вот эта команда отстаёт от лидера Бундеслиги на 10 очков?»
14:07 · Лига чемпионов
Тренер «РБ Лейпцига»: «Мы способны на сенсацию»
13:52 · Лига чемпионов
Генич предложил ставку на матч «Манчестер Сити» - «Копенгаген»
13:51 · Лига чемпионов
​Уткин дал прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг»
13:38 · Лига чемпионов
Титов предположил, как завершится матч «Манчестер Сити» - «Копенгаген»
13:01 · Лига чемпионов
Прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг» от Генича
12:55 · Лига чемпионов
Андронов дал прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг»
12:51 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Реала» и «РБ Лейпцига»
11:04 · Лига чемпионов
Григорян: «Всё, что неудобно для «Реала» в теории, на практике разбивается об удачу»
10:51 · Лига чемпионов
Беральдо — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Соперник оказал на нас большое давление»
10:35 · Лига чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, какого соперника хотел бы получить в 1/4 Лиги чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем