Тренер «РБ Лейпцига»: «Мы способны на сенсацию»

Наставник немецкого «РБ Лейпцига» Марко Розе дал интервью журналистам в преддверии ответного матча против мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мы верим в свой успех. Если бы было иначе, то можно сразу уезжать домой. «РБ Лейпцигу» по силам добиться сенсационного результата. Нужно немного удачи, и мы сделаем это. В первом матче была равная игра. Команда готова снова продемонстрировать свой уровень», - приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

В первом поединке немецкая команда потерпела поражение со счетом 0:1. Ответная встреча состоится в Мадриде сегодня, 6 марта.