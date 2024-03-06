Генич предложил ставку на матч «Манчестер Сити» - «Копенгаген»

Комментатор Константин Генич поделился мыслями об ответном поединке между «Манчестер Сити» и «Копенгагеном» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сити» много атакует и флангами, и через центр, зарабатывает огромное количество угловых. Я думаю, что и здесь угловых должно быть в достатке. «Индивидуальный тотал больше 6,5 углового» «Сити» пробить должен», - цитирует комментатора «РБ Спорт».

Поединок «Манчестер Сити» против «Копенгагена» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Этихад». Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. Текстовый онлайн-репортаж пройдет на Liveresult.ru.