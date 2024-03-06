Титов предположил, как завершится матч «Манчестер Сити» - «Копенгаген»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на домашнем стадионе примет «Копенгаген». Прогнозом на эту встречу поделился экс-игрок московского «Спартака» Егор Титов.

«Сити» победит, форма сумасшедшая. Все лидеры в большом порядке. Фоден показывает суперфутбол. Мне кажется, команда Гвардиолы победит 2:0 или 3:0», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок состоится на стадионе «Этихад» в Манчестер сегодня, 6 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.