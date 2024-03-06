Прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг» от Генича

Известный футбольный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от поединка между мадридским «Реалом» и «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«У «Реала» классная атака с Винисиусом, Беллингемом и другими, но на сей раз вряд ли мадридский клуб уйдет с поля не пропустив. Мой прогноз на этот матч - обе забьют», - цитирует Константина «РБ Спорт».

«Реал» встретится с «РБ Лейпцигом» на домашнем стадионе в Мадриде сегодня, 6 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. В первом матче «королевский» клуб одержал минимальную победу со счетом 1:0.