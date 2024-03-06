Андронов дал прогноз на матч «Реал» - «РБ Лейпциг»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» на своем поле примет немецкий «РБ Лейпциг». Своим мнением по этому матчу поделился комментатор Алексей Андронов.

«Думаю, «Реал» подарит своим болельщикам праздник. Так что моя ставка здесь на победу «Реала» с форой (-1). В случае минимальной победы «Реала» будет расход», - приводятся слова Андронова на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что в первом матче «Реал» на выезде победил со счетом 1:0. Ответная встреча состоится на стадионе в Мадриде сегодня, 6 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.