Титов сделал прогноз на матч «Реала» и «РБ Лейпцига»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями насчет ответного матча между мадридским «Реалом» и «РБ Лейпцигом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал» сейчас не на пике формы. Но раздражение из-за ничьей в Валенсии команде Анчелотти поможет настроиться. Они хотят победить, забить побольше. Поставлю на «тотал больше 3 мячей», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Реала» и «РБ Лейпцига» состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 6 марта. Начало встречи запланировано в 23:00 по московскому времени. В первой игре мадридцы победили со счетом 1:0.