Беральдо — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Соперник оказал на нас большое давление»

Защитник «ПСЖ» Лукас Беральдо высказался о победе над «Реал Сосьедадом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник оказал на нас большое давление и зарядился энергией от своих болельщиков. Но мы хорошо справились с этим, нам удалось забить быстрый гол, и это нас успокоило», — цитирует Беральдо официальный сайт УЕФА.

Напомним, парижане выиграли оба матча у команды из Испании с общим счётом 4:1 и заслужили право выступать в 1/4 финала турнира. Соперник «ПСЖ» по четвертьфинальной стадии определится позднее. Отметим, что действующий чемпион Франции ещё ни разу в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов.