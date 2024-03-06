Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Беральдо — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Соперник оказал на нас большое давление»

06 Марта 2024 • 10:51 Комментировать
Реал Сосьедад
1:2
ПСЖ

Защитник «ПСЖ» Лукас Беральдо высказался о победе над «Реал Сосьедадом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Соперник оказал на нас большое давление и зарядился энергией от своих болельщиков. Но мы хорошо справились с этим, нам удалось забить быстрый гол, и это нас успокоило», — цитирует Беральдо официальный сайт УЕФА.

Напомним, парижане выиграли оба матча у команды из Испании с общим счётом 4:1 и заслужили право выступать в 1/4 финала турнира. Соперник «ПСЖ» по четвертьфинальной стадии определится позднее. Отметим, что действующий чемпион Франции ещё ни разу в своей истории не выигрывал Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад ПСЖ Лукас Беральдо ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Марта
10:51
Беральдо — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Соперник оказал на нас большое давление»
02:22
Энрике – об уходе Мбаппе: «Он оформит 50+25 за сезон в любой команде»
02:16
​Ходдл: «Когда Мбаппе в такой форме, против него невозможно сыграть»
02:10
Президент «ПСЖ» прокомментировал предстоящий уход Мбаппе
01:46
Проведель высказался о матче с «Баварией»
01:44
Мбаппе прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов
01:37
Оярсабаль: Мбаппе уникальный игрок
01:33
Оярсабаль: Надеюсь, сможем пережить сегодняшнюю ночь
01:24
Мерино: Знали, что будет сложный матч
01:20
Мбаппе: «У меня много проблем, но Энрике – не одна из них»
01:16
Мбаппе стал лучшим игроком матча с «Реал Сосьедадом»
01:14
Команды Луиса Энрике никогда не вылетали из ЛЧ на стадии 1/8 финала
01:08
«ПСЖ» впервые с 2016 года выиграл оба матча одной стадии плей-офф Лиги чемпионов
00:57
Дубль Мбаппе выбил клуб Захаряна из Лиги чемпионов: «ПСЖ» идёт дальше 4
05 Марта
23:42
Мбаппе занимает восьмое место по голам в плей-офф ЛЧ за всю историю
23:34
Мбаппе – первый игрок топ-5 лиг с 40+ голами и ассистами в текущем сезоне
22:33
Сегодняшний состав «ПСЖ» – самый молодой за всю историю выступления клуба в ЛЧ
22:30
«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
22:11
«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»: Кубо, Дембеле и Мбаппе начнут встречу с первых минут
21:40
Стало известно, что ждёт Энрике в случае вылета «ПСЖ» от «Реал Сосьедада»
17:28
Альгуасиль: «Пессимисты не понимают в футболе»
15:33
Камавинга ответил, обсуждается ли в раздевалке «Реала» трансфер Мбаппе
13:35
Пивоваров: «Может, что-то пока у Захаряна не получается, но «Реал Сосьедад» ему доверяет»
12:40
Ставка и прогноз на матч Реал Сосьедад — Пари Сен-Жермен Лиги чемпионов — 5 марта 2024
02:25
Реал Сосьедад - ПСЖ: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:48
Маркиньос всё ещё не восстановился до конца
04 Марта
22:52
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Реал Сосьедад – ПСЖ Лиги чемпионов – 5 марта 2024
22:19
Энрике ответил, будет ли реже использовать Мбаппе в матчах Лиги чемпионов
22:13
Альгуасиль рассказал, как «Реал Сосьедад» собирается обыграть «ПСЖ»
21:53
Баркола – об ответном матче против «Реал Сосьедада»: «Будем играть так, словно счёт 0:0»
21:38
Энрике: «Цель «ПСЖ» – снова обыграть «Реал Сосьедад»
21:28
«Реал Сосьедад» - «ПСЖ»: прогноз и ставки БК Pinnacle
18:56
Агент Захаряна рассказал, почему Арсен пропустит матч с «ПСЖ» в Лиге чемпионов
18:42
Захарян пропустит ответный матч Лиги чемпионов против «ПСЖ» 2
15:29
Актуальный прогноз и ставка на матч Реал Сосьедад — ПСЖ Лиги чемпионов — 5 марта 2024
03 Марта
22:12
​Эксперты оценили шансы «Реал Сосьедада» выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов
02 Марта
23:33
Прогноз на точный счёт матча Реал Сосьедад – ПСЖ Лиги чемпионов – 5 марта 2024
23:01
Стало известно, когда Маркиньос сможет сыграть за «ПСЖ»
28 Февраля
22:58
Капитан «ПСЖ» может пропустить ответный матч Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом»
21:29
Глеб назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
25 Февраля
22:36
Деменко: «Реал Сосьедад» даст бой «ПСЖ»
21 Февраля
22:56
В «ПСЖ» ждут возвращения Нуну Мендеша к ответному матчу с «Реал Сосьедадом»
15 Февраля
21:21
Канчельскис считает, что у клуба Захаряна ещё остались шансы выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов 1
13:10
Тарханов: «Захарян неплохо себя проявил в матче с «ПСЖ»
11:28
Представитель Захаряна: «Выйти на «Парк де Пренс» — мечта»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Тен Хага хотят забрать из «Манчестер Юнайтед» - назван клуб Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» ​Игрок «Манчестер Сити»: Нельзя допустить, чтобы Клопп выиграл четыре трофея ​Только два тренера одержали больше побед в 50 стартовых играх Бундеслиги, чем Хаби Алонсо Важный игрок возвращается в состав «Спартака» Анри: «Теперь никто не говорит, что «Арсеналу» нужен новый форвард»
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.03.24 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Копенгаген Копенгаген
1.14 8.60 17.00
Видео
06.03.24 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.60 4.10 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Марта
11:04 · Лига чемпионов
Григорян: «Всё, что неудобно для «Реала» в теории, на практике разбивается об удачу»
10:51 · Лига чемпионов
Беральдо — о матче с «Реал Сосьедадом»: «Соперник оказал на нас большое давление»
10:35 · Лига чемпионов
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, какого соперника хотел бы получить в 1/4 Лиги чемпионов 1
09:57 · Лига чемпионов
Корнеев: «Мбаппе - киллер, это уровень галактики»
09:51 · Лига чемпионов
Мюллер: «Лига чемпионов должна стать приоритетом для «Баварии» 2
09:45 · Лига чемпионов
Вратарь «Реал Сосьедада» прокомментировал поражение от «ПСЖ»
09:38 · Испания. Ла Лига
В состав «Барселоны» возвращается важный футболист
09:23 · Лига чемпионов
Мбаппе написал три слова после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов
09:21 · Лига чемпионов
Корнеев считает, что «Реал» должен обыграть «РБ Лейпциг»
08:58 · Лига чемпионов
Альгуасиль: «Реал Сосьедад» хочет вернуться в Лигу чемпионов»
08:57 · Лига чемпионов
Тренер «Реал Сосьедада» гордится своей командой
08:52 · Лига чемпионов
Жинола: «ПСЖ» показал настоящую командную игру»
08:46 · Лига чемпионов
Заир-Эмери: «ПСЖ» рад выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов»
08:41 · Лига чемпионов
Луис Энрике оценил победу «ПСЖ»
08:35 · Лига чемпионов
Президент «ПСЖ»: «Команда показала отличную игру»
Все новости
Рекомендуем