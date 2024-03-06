Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, какого соперника хотел бы получить в 1/4 Лиги чемпионов

Главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике высказался о том, какого соперника хотел бы получить на четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.

Специалист отметил, что ни одна из семи команд не может быть более воодушевленной, чем «ПСЖ».

«Мы не испытываем никакого давления, мы не выигрывали Лигу чемпионов, поэтому будет лучше, если вы спросите другие команды, хотят ли они встретиться с нами», - приводит слова Энрике Marca.

Напомним, что в 1/8 финала французский клуб выиграл оба матча у «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна. В прошлом году «ПСЖ» не смог преодолеть барьер первого раунда плей-офф.