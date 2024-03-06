Корнеев: «Мбаппе - киллер, это уровень галактики»

Бывший футболист Игорь Корнеев поделился мнением об уровне игры нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

«Он киллер. Как раньше говорили, это уровень галактики. Парень нереально феерит. Невозможно защищаться, когда такое движение, как у Мбаппе. Любая защитная функция рушится», - высказался Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» Мбаппе отметился двумя голами. Дубль 25-летнего форварда принес «ПСЖ» гостевую победу со счетом 2:1. По сумме двух матчей парижане уверенно прошли испанцев и шагнули в четвертьфинал Лиги чемпионов.