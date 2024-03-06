Мюллер: «Лига чемпионов должна стать приоритетом для «Баварии»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер считает, что команда должна бросить все силы на Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«Лига чемпионов должна стать для нас приоритетом в этом сезоне. Конечно, мы будем и дальше сражаться в Бундеслиге, но, похоже, «Байер» не собирается отдавать первое место. Нужно посмотреть, что произойдет по итогу», - передает слова нападающего журналист Керри Хау в социальных сетях.

«Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, победив римский «Лацио» по сумме двух матчей (0:1, 3:0). В Бундеслиге мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на десять баллов.