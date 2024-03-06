Вратарь «Реал Сосьедада» прокомментировал поражение от «ПСЖ»

Вратарь испанского «Реал Сосьедада» Алекс Ремиро высказался о домашнем поражении от «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.

«Мы не потеряли лица в этом противостоянии. Пытались удержать «ПСЖ», но все равно потерпели поражение. Несмотря на это, мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Нам нужно сохранить хорошую игру и продолжать движение вперед», - передает слова голкипера пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первом матче «ПСЖ» выиграл со счетом 2:0. По сумме двух поединков французы шагнули в ¼ финала.