Мбаппе написал три слова после выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал пост в своих социальных сетях после выхода команды в следующую стадию Лиги чемпионов УЕФА.

«Квалифицировались в четвертьфинал», - говорится в публикации 25-летнего французского нападающего.

Напомним, что в ответном матче «ПСЖ» на выезде переиграл испанский «Реал Сосьедад» со счетом 2:1. По итогам двухматчевого противостояния парижский гранд уверенно одолел соперника со счетом 4:1. Жеребьевка стадии ¼ финала Лиги чемпионов состоится 15 марта.

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