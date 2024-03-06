Альгуасиль: «Реал Сосьедад» хочет вернуться в Лигу чемпионов»

Рулевой «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль дал интервью представителям СМИ после ответного поединка против французского «ПСЖ» (1:2) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я горжусь своей командой. Хочу поздравить своих игроков, несмотря на то, что мы не вышли в ¼ финала. Нам противостояла одна из сильнейших команд турнира. Мы надеемся снова сыграть в Лиге чемпионов. Сделаем все от нас зависящее, чтобы вернуться в следующем сезоне», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

«Реал Сосьедад» уступил парижскому гранду по сумме двух матчей со счетом 1:4 и завершил участие в турнире.