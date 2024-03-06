Тренер «Реал Сосьедада» гордится своей командой

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль прокомментировал результат матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:2).

Напомним, испанский клуб уступил «ПСЖ» в двухматчевом противостоянии и завершил своё выступление в еврокубках в текущем сезоне.

- Я горжусь своей командой. Надеюсь, мы сможем снова сыграть в этом турнире в следующем сезоне. Нужно постараться сделать всё для этого возможное.

Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, они хорошо поддерживали нас. Также благодарен нашим игрокам, несмотря на то, что мы проиграли, проиграли одной из лучших команд Лиги чемпионов, - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.