Жинола: «ПСЖ» показал настоящую командную игру»

Известный в прошлом французский футболист Давид Жинола, поигравший за «ПСЖ», высказался о гостевой победе парижского гранда над «Реал Сосьедадом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Мне было очень приятно наблюдать за игрой «ПСЖ». Футболисты показали настоящую командную игру, она справились со своей задачей. Хочу отметить игру Мбаппе. Килиан в этой встрече великолепно выступил», - передает слова Давида пресс-служба УЕФА.

Парижский клуб победил «Реал Сосьедад» по сумме двух матчей с общим счетом 4:1. Следующий соперник подопечных Луиса Энрике определится по итогам жеребьевки.