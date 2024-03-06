Луис Энрике оценил победу «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике, который занимает пост главного тренера «ПСЖ», высказался о победе над «Реал Сосьедадом» (2:1) в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Тренер всегда будет пытаться найти решение, но мои игроки хорошо показали себя. Вся команда действовала на высоком уровне. Мы были надежны в защите и эффективны в атаке. «ПСЖ» продемонстрировал отличную игру в этом противостоянии», - передает слова наставника пресс-служба УЕФА.

По сумме двух матчей парижский гранд победил с общим счетом 4:1. Следующий соперник чемпиона Франции определится на жеребьевке 15 марта.