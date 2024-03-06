Президент «ПСЖ»: «Команда показала отличную игру»

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче 1/8 финала парижане на выезде одолели испанский «Реал Сосьедад» со счетом 2:1.

«ПСЖ» показал по-настоящему отличную игру. Футболисты играли друг за друга, это именно то, чего мы хотим. Гордимся тем, что сейчас строим. Это была игра сплоченной команды. Такого футбола хочет руководство и главный тренер», - передает слова Нассера пресс-служба УЕФА.

Следующий соперник «ПСЖ» в Лиге чемпионов определился по итогам жеребьевки, которая состоится 15 марта.