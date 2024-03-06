Дайер: «Многое зависело от этого матча, «Бавария» справилась»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над римским «Лацио» со счетом 3:0. Об этом успехе высказался защитник немецкого клуба Эрик Дайер.

«Многое зависело от этого матча, и команда справилась. В этом сезоне предстоит еще долгий путь, а в Лиге чемпионов возможно все. С нетерпением ждем матчей ¼ финала», - передает слова английского футболиста пресс-служба УЕФА.

«Бавария» прошла «Лацио» по сумме двух матчей (0:1, 3:0). Соперник мюнхенской команды по четвертьфинальной стадии станет известен на жеребьевке 15 марта.