Мбаппе высказался о победе «ПСЖ»

Главная звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился мыслями относительно гостевой победы над «Реал Сосьедадом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижский гранд выиграл со счетом 2:1. Оба гола забил Мбаппе.

«Мы довольны результатом матча и выходом в ¼ финала. Команда провела отличный поединок. Нам было непросто действовать на выезде, но мы приехали и победили. Теперь «ПСЖ» готовится к следующему поединку», - передает слова нападающего пресс-служба УЕФА.

По сумме двух встреч «ПСЖ» уверенно прошел «Реал Сосьедад» (2:0, 2:1) и стал участником четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов.