Субименди: «Гол «ПСЖ» стал для нас серьёзным ударом»

Хавбек «Реал Сосьедада» Мартин Субименди пообщался с журналистами после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против французского «ПСЖ» (1:2).

«Гол «ПСЖ» в начале встречи стал для нас серьезным ударом. Все пошло не так, как планировалось нами. Этот мяч сильно поменял наш план на игру. Свой гол мы забили, но сделали это очень поздно», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

«Реал Сосьедад» завершил выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Испанский коллектив оказался слабее «ПСЖ» по сумме двухматчевого противостояния (0:2, 1:2).