​Мбаппе: «Понимали, что расслабляться нельзя»

Французский нападающий Килиан Мбаппе дал понять, что он и его одноклубники не собирались почивать на лаврах в ответной игре против испанского «Реал Сосьедад», даже несмотря на победу в первом матче со счетом 2:0. В ответной игре «ПСЖ» усилиями Килиана быстро забил два гола, и Мбаппе пояснил, что план на игру был именно таким:

- Мы понимали, что нельзя дремать. Если бы соперник первым забил гол, то нам было бы туго. Нам пришлось прикончить их надежды с самого начала игры. И мы это сделали, - цитирует слова Мбаппе BBC Sport.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако».