Энрике – об уходе Мбаппе: «Он оформит 50+25 за сезон в любой команде»

Рулевой «ПСЖ» Луис Энрике не отрицает скорый уход Килиана Мбаппе из клуба.

Нападающий решил не продлевать контракт с парижским грандом, чтобы по окончании сезона перебраться в мадридский «Реал» на правах свободного агента. Эта информация ещё не подтверждена официально, однако наставник «ПСЖ» не скрывает факт неизбежного ухода игрока.

«Очевидно, ближайшее будущее Мбаппе не связано с «ПСЖ», поэтому нам придётся пробовать другие сочетания.

Вы знаете моё мнение: Килиан – лучший в мире. Его сегодняшняя игра – не открытие. Он забьёт 50 голов и отдаст 25 результативных передач при любом тренере, в любой команде», – заявил Энрике в интервью Canal+ после победы над «Реал Сосьедадом» (2:1). Мбаппе забил оба гола «ПСЖ» в этой встрече.