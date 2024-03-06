​Ходдл: «Когда Мбаппе в такой форме, против него невозможно сыграть»

Бывший футболист английской сборной Гленн Ходдл впечатлен победой «ПСЖ» над испанским «Реал Сосьедадом», а также игрой Килиана Мбаппе. Именно он забил два мяча и очень быстро снял все вопросы, если они еще оставались после уверенной победы «ПСЖ» в первом матче.

- Ты думаешь, как он забьет с этого положения, как в эпизоде с первым голом? А он поворачивается так быстро, и ты не успеваешь заметить, как мяч в сетке. Защитник может съесть мороженое. Когда Мбаппе в такой форме, против него невозможно сыграть, - считает Ходдл, слова которого цитирует BBC Sport.

«ПСЖ» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов.