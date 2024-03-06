Президент «ПСЖ» прокомментировал предстоящий уход Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи ответил на новые вопросы о Килиане Мбаппе.

Дубль звёздного форварда принёс парижанам победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реал Сосьедада» (2:1). Команда Луиса Энрике выиграла противостояние с общим счётом 4:1, уверенно шагнув в четвертьфинал.

«Уход Мбаппе? Если клуб не высказывался на эту тему, то я тоже ничего не скажу. Сейчас он в «ПСЖ», у него контракт с нами, но мы также думаем о долгосрочном будущем.

Килиан есть Килиан, но сегодня хорошо сыграла вся команда. Для меня Мбаппе – лучший в мире, но в этой игре себя проявили все. Это то, чего мы хотим, чего хочет тренер. Мы отлично выступили, каждый работал на команду, и мы гордимся этим», – цитирует PSG Report аль-Хелаифи.