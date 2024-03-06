Проведель высказался о матче с «Баварией»

Вратарь «Лацио» Иван Проведель высказался о поражении от «Баварии» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Напомним, встреча, прошедшая в Мюнхене на «Альянц Арене», завершилась победой мюнхенского клуба со счётом 3:0. В составе «Баварии» голами отметились полузащитник Томас Мюллер и форвард Гарри Кейн, оформивший дубль.

- До первого пропущенного мяча встреча была равной, но потом всё изменилось и мы больше не могли создавать моменты и быть в игре так же активно, как в начале матча, когда нам удавалось что-то создать, - приводит слова голкипера Sky Sport Italy.