Мбаппе прокомментировал выход «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе оценил игру своей команды в матче против «Реал Сосьедада» (2:1).

Дубль 25-летнего француза принёс парижанам выездную победу над представителем Ла Лиги. В парижской встреча Мбаппе отличился однажды, а команда Луиса Энрике победила 2:0.

«Мы очень довольны результатом и проходом дальше. Мы хотели выйти в четвертьфинал, и сегодня нам удалось сыграть хорошо.

Забивать голы – это моя работа, это то, что я люблю и умею делать. Моя задача – помогать команде в атаке и при обороне. Сегодня я хорошо поработал», – заявил в послематчевом интервью Мбаппе, признанный УЕФА лучшим игроком встречи.