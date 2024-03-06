Оярсабаль: Мбаппе уникальный игрок

Полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль после вылета из Лиги чемпионов высказался о нападающем Килиане Мбаппе.

«Реал Сосьедад» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграл «ПСЖ» со счетом 1:2. В составе парижан дважды отличился Мбаппе, которого признали лучшим игроком этой встречи.

- Что я вам скажу о Мбаппе? Он уникальный игрок. Независимо от того, лучший он в мире или нет, решать каждому, - цитирует футболиста Marca.

25-летний Мбаппе в нынешнем сезоне провёл 34 матча во всех турнирах, забил 34 гола и сделал семь результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.